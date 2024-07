Lodówka przenośna WORX – w objęciach chłodu

Niewielkie rozmiary i ogromna pojemność

23 litry, chłodzenie od świtu do zmierzchu, wygodne dodatki – tak w skrócie można przedstawić przenośną lodówkę WORX. To sprytne urządzenie pozwoli zabrać ze sobą w każdą podróż niezbędną ilość produktów. 23 litry to wystarczająca pojemność, by zmieścić 24 szklane butelki po 500 ml lub około 50 puszek.