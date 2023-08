Łódzka atrakcja się powiększa. "Urodziły się na oczach zwiedzających"

Łódzka atrakcja funkcjonuje już od ponad roku, a przez ten czas nieprzerwanie zalewana była przez fale turystów z różnych zakątków Polski. Do orientarium chętnie wracają ci sami turyści, co nie powinno dziwić, bowiem ogród zoologiczny stale powiększa się o nowe atrakcje. Aktualnie składa się już z pięciu części w dystrykcie ekspozycyjnym. Są to: strefa słoni indyjskich, Celebes, oceanarium, strefa Wysp Sumatrzańskich oraz dystrykt o nazwie Nocny Świat.