Orientarium. Sprawdziłam, czy warto się tam wybrać

Gratka dla fanów morskiej akwarystyki

W strefie oceanicznej znajduje się siedem zbiorników wodnych, w których pływa aż 1300 ryb różnych gatunków, w tym rekiny brodate, żarłacze rafowe czarnopłetwe, błazenki, krewetki oraz skrzydlice. Centralnym punktem jest oczywiście 26 metrony tunel, do którego wchodząc mamy nad głową ok. trzy mln litrów wody. Chciałoby się powiedzieć, że robi wrażenie i faktycznie mogłoby tak być, gdyby każdy turysta mógł choć na chwilę dojść do szyby, zrobić sobie pamiątkowe selfie i przyjrzeć się żyjącym tam stworzeniom. A niestety nawet w dzień roboczy z powodu tłumów, nie było to łatwe.