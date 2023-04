Łoś w centrum Mikołajek. Burmistrz apeluje, żeby nie robić z nim selfie

Włodarz miasta zaapelował, by nie zbliżać się do łosia. "Musimy pamiętać, że jest to zwierze dzikie, które należy szanować i zachować odpowiednią odległość od niego. Nie każdy z nas wie, jak należy postępować w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem, a brak wiedzy może skończyć się tragicznie zarówno dla człowieka, jak i zwierzęcia, które spłoszone będzie zachowywać się w sposób nieprzewidywalny" - napisał Piotr Jakubowski.