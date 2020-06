Loty krajowe. LOT wznawia kolejne połączenie

Loty po Polsce

Od 1 czerwca PLL LOT wznowiły loty krajowe w ramach 8 portów lotniczych. Przewoźnik lata już na trasach: z Warszawy do Krakowa, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska. Nowa siatka obejmuje ok. 30 lotów każdego dnia.