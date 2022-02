Lustrzana data. Najbardziej magiczny dzień w roku

Lustrzana data - poczuj wdzięczność za to, co masz

Nawet ci najbardziej zabiegani powinni znaleźć dziś chwilę na to, by się zatrzymać, złapać oddech i zadać sobie kilka ważnych pytań. To idealny moment, by poczuć wdzięczność za to, co mamy i odnaleźć w sobie równowagę i miłość.