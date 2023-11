Łyżwy w stolicy. Lodowiska w Warszawie, które warto odwiedzić w sezonie 2023/24

Od 23 listopada br. działać będzie także najsłynniejsze lodowisko w Warszawie, mieszczące się na Torwarze. Lodowisko Torwar będzie czynne głównie w weekendy – można się na nie wybrać rano w godzinach od 11:00 do 12:30 i po południu od 18:30 do 20:30. We wtorki i czwartki lodowisko będzie działać natomiast tylko wieczorem od 20 do 21:30. Ceny biletów przedstawiają się następująco – 23 zł za normalny i 17 zł za ulgowy.