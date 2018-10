Lżejsze życie osłów na Santorini. Nie będą już wozić otyłych turystów

Rząd Grecji wprowadził maksymalną wagę, jaką mogą przewozić osły turystyczne. Nowe wytyczne pojawiły się po tym, jak prowadzący kampanię na rzecz ochrony osłów opowiadali o tym, że musiały one wspinać się na wąskie stopnie Santorini z ciężkimi turystami na plecach.

Zwierzęta jak dotąd pracowały wiele godzin dziennie, siedem dni w tygodniu, często bez odpowiedniego schronienia i szansy na należyty odpoczynek. Ze względu na źle dopasowane siodła i konieczność noszenia ciężkich "ładunków", wiele osłów cierpiało na poważne urazy kręgosłupa oraz miało liczne skaleczenia. Od teraz ma im być zapewniona właściwa opieka. Właściciele mają dostarczać im zróżnicowaną żywność oraz dbać o to, by miały cały czas dostęp do świeżej wody. Z kolei pojemniki należy czyścić co najmniej raz dziennie. Istnieje szansa, że nowe regulacje zostaną niebawem wprowadzone także w innych częściach Grecji.