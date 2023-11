Magia oczekiwania na święta. Aż osiem jarmarków w Tyrolu, a każdy jest inny

"Adwent w Tyrolu" to cykl świątecznych wydarzeń - osiem jarmarków, które odbywają się od 15 listopada do 6 stycznia. Jarmarki adwentowe w Innsbrucku, nad jeziorem Achensee, Rattenberg, Hall w Tyrolu, Kufstein, Schwaz, St. Johann i Seefeld połączyły siły. Zapraszają do poznania świątecznej krainy pełnej tradycji i autentycznych doświadczeń.