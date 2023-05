Magiczne miasto w Polsce. Niedoceniany zakątek Dolnego Śląska

Nieodłącznym elementem krajobrazu Kłodzka jest zabytkowy kamienny most nad kanałem Młynówka, uwieczniany na niemalże każdej pocztówce czy fotografii. Zdobią go rzeźby świętych, co sprawia, że przypomina nieco słynny Most Karola w Pradze, który jest jednak od niego prawie 10 razy dłuższy.