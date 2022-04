Błędne Skały i Szczeliniec Wielki z limitami. Rusza sprzedaż biletów

Z kolei Szczeliniec Wielki (922 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem w Górach Stołowych. Należy on do Korony Gór Polski i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Sudetów. Co ciekawe, na szczyt prowadzi kręty szlak składający się z 665 schodów, które ułożył w 1814 roku Franz Pablo. Był on sołtysem sąsiedniego Karłowa, przewodnikiem oraz autorem pierwszej broszury informacyjnej o Szczelińcu. Na szczycie działa schronisko turystyczne wybudowane w 1846 roku w stylu tyrolskim.