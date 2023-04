Mają dość wybryków turystów. W mieście pojawią się "strażnicy dobrych manier"

Turyści w Wenecji przesadzają

Wenecja to bardzo popularny kierunek wśród turystów, ale niestety jej władze od lat walczą z wybrykami niesfornych gości. W ostatnim czasie w mieście zarejestrowano całą serię incydentów. Zdarzało się, że turyści opalali się nago, surfowali po Canal Grande albo po prostu skakali do wody z wysokości, co jest surowo zabronione.