Mając 18 lat możesz podróżować koleją za darmo przez miesiąc. Trzeba tylko spełnić kilka warunków

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której młodzi Europejczycy będą mogli nawet przez miesiąc korzystać z pociągów za darmo. Aby dostać bilety, które to umożliwią, trzeba wziąć udział w konkursie organizowanym dwa razy do roku.

Wybrane osoby dostaną bilet, który uprawni ich do podróży minimum przez jeden dzień, a maksimum przez miesiąc (123RF)

Najbliższy konkurs DiscoverEU rusza 2 maja 2019 roku i potrwa przez dwa tygodnie. W jego ramach 20 tysięcy młodych osób otrzyma bilet, dzięki któremu będą uprawnieni do darmowych podróży koleją w Europie.

Mogą wziąć w nim udział osoby, które urodziły się od 2 lipca 2000 r. do 1 lipca 2001 r. włącznie. Młodzi Europejczycy będą musieli odpowiedzieć na jedno pytanie, rozwiązać quiz oraz wypełnić formularz rekrutacyjny.

Wybrane osoby dostaną bilet, który uprawni ich do podróży minimum przez jeden dzień, a maksimum przez miesiąc w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Będą musiały zdawać relację ze swojej podróży, ponieważ otrzymanie biletu równa się z zostaniem ambasadorem kolei. Na najaktywniejszych podróżników czekają dodatkowe wyróżnienia.