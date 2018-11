Majorka, czyli hit wczasów z lat 90. Wyspa cały czas jest na topie

Majorka to czołówka hiszpańskich hitów na wczasy od lat. Pewna pogoda już od wiosny, wspaniałe plaże, dzika przyroda, zabytki, klimatyczne miasteczka na wybrzeżu, urokliwe porty, niesamowity półwysep Formentor – to wszystko, czego potrzebujemy.

Takie malownicze krajobrazy można spotkać właśnie na Majorce

Majorka – czy warto się tam wybrać?

Popularna nieustannie od lat 90. Majorka to szalenie malownicza wyspa należąca do Hiszpanii na Balearach. Wschodnia część kraju na Półwyspie Iberyjskim sąsiaduje z takimi modnymi zakątkami na wakacje, jak Ibiza, Formentera oraz Minorka. Jest bardzo dobrze skomunikowana, dogadamy się tutaj po hiszpańsku i angielsku oraz posłuchamy rzadkiego katalońskiego, a hiszpańska kuchnia na Majorce z pewnością nam posmakuje.

Podziel się

Mieszkał tutaj Fryderyk Szopen, prawdopodobnie zajadając się lokalnymi przysmakami, do których należą kiełbasa sobrasada oraz migdałowe ciasto gatos de almendras. Śródziemnomorska wyspa zaprasza na urlop pomiędzy kwietniem a październikiem, kiedy to pewna pogoda i brak opadów deszczu umożliwiają beztroski odpoczynek na jednej z licznych plaż z Błękitną Flagą. Klimat w tym europejskim raju sprzyja również rolnictwu, co zobaczymy podczas spacerów, obserwując plantacje drzewek oliwkowych, fig, truskawek i rosnących wszędzie drzewek owocowych, głównie cytrusów.

Majorka – pogoda w Hiszpanii

Kiedy jechać na Majorkę? W okresie późnej jesieni bądź zimy ofert raczej nie znajdziemy, warto więc zaplanować wyjazd sporo wcześniej. Przedsprzedaż ofert first minute jest bardzo atrakcyjna, a wycieczki na Majorkę z przelotami najliczniejsze są już od wiosny do jesieni. Upalne lato w basenie Morza Śródziemnego jest dość suche i może być męczące, zwłaszcza dla rodzin z małymi dziećmi albo osób starszych.

Podziel się

Pomiędzy czerwcem a wrześniem w ciągu dnia temperatury powietrza dochodzą do 30 st. C, a morze ma ok. 21 st. C. Na zwiedzanie i kąpiele słoneczne najlepsza będzie wiosna, tuż po łagodnej zimie na Majorce, kiedy do letniej przerwy w nauce jeszcze daleko. Mniejsze tłumy na pięknych plażach ciągnących się kilometrami wzdłuż urozmaiconej linii brzegowej, lepsze warunki do przemierzania malowniczych zakątków wyspy, możliwość uprawiania sportów wodnych, oglądanie zabytków i ciekawych miejsc bez kolejek. Podobnie będzie również tuż po szczycie sezonu, czyli w październiku.

Atrakcje Majorki

Perła Balearów zachęca turystów spragnionych słońca i beztroskiego lenistwa właśnie cudownymi plażami. W minionym sezonie wakacyjnym na Majorce doliczyliśmy się 33 obiektów tego typu wyróżnionych prestiżowym odznaczeniem Błękitnej Flagi. Oznacza to w praktyce, że dba się tutaj o poszanowanie krajobrazu, przyrodę, czystość, a infrastruktura jest bardzo dobra. Nie stawia się również betonowych gmachów wielopiętrowych hoteli w pierwszej linii brzegowej, co nie zaburza widoków i komfortu podczas wakacji. Szczególnie polecamy takie plaże na wyspie, jak Cala Formentor, Cala Agulla, Cala Mesquida, Cala Mondrago, Es Trenc, a także Cala Millor oraz Alcudia, już nieco bardziej popularne, więc i chętniej odwiedzane. Można ponurkować, cieszyć się bialutkim piaskiem, zajrzeć do pobliskich parków narodowych, zobaczyć pluskające się kormorany czy też wybrać się w rejs statkiem wycieczkowym po morskiej okolicy.

Oprócz ślicznego wybrzeża na Majorce trzeba koniecznie zajrzeć do klimatycznej stolicy, Palma de Mallorca. Niesamowita architektura miasta, ciekawa starówka, prywatne rezydencje, plątanina wąskich uliczek, katedra La Seu, pałac arabski – to tylko niektóre punkty obowiązkowe podczas zwiedzania. Ponadto zdecydowanie warto odwiedzić Valldemossę z kamiennymi domkami na zboczach, kurort Cala d'Or z białą, typowo mauryjską zabudową, a także Cala Ferrera oraz Portopetro. Zapraszamy również do Jaskiń Hams, zatoki Sa Calobra z wąwozem Torrent de Pareis i na słynny półwysep Formentor.

