Majorka w Hiszpanii. Ulubiona wyspa Polaków na wakacje

Majorka oferuje urozmaicony krajobraz, piękne plaże i pewną pogodę. Hiszpańska wyspa nadaje się zarówno na rodzinne wakacje, jak i na wypad we dwoje. Przekonaj się, że ten śródziemnomorski zakątek, oblany turkusowym morzem to coś na tegoroczny urlop.

Majorka – Hiszpania w pigułce

Wyspa Majorka to wschodnia Hiszpania , archipelag Baleary i zachodnia część basenu Morza Śródziemnego . Grasował tutaj XVI-wieczny celebryta, znany kiedyś na całym świecie pirat Hajraddin Barbarossa, mieszkał Fryderyk Chopin , a podczas hiszpańskiej wojny domowej miała miejsce bitwa o Majorkę . Stolica Majorki to piękna Palma de Mallorca , a oprócz języka hiszpańskiego usłyszymy tutaj rzadki język kataloński. Lwia część dochodu Majorki ma swoje źródło w turystyce, a podatek ekologiczny zniesiono już kilkanaście lat temu. Przyjezdnych przyciąga dodatkowo własne lotnisko na wyspie i bezpośrednie przeloty z dużych miast na naszym kontynencie, a jej rozległość sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie i swoje ulubione zakątki, które zachce ponownie odwiedzić. Wznoszone na Majorce hotele nie są już betonowymi wieżowcami (większość została wyburzona kilka dekad temu lub przebudowana), z czym możemy się spotkać na co dzień na hiszpańskim wybrzeżu, chociażby na Costa Brava . Muszą one bowiem spełniać ściśle określone normy pod kątem ochrony środowiska naturalnego, co sprzyja ciekawemu krajobrazowi Majorki .

Majorka – pogoda na hiszpańskiej wyspie

Majorka to super pomysł na gorące wakacje pomiędzy czerwcem a wrześniem, kiedy w ciągu dnia temperatury powietrza nie spadają poniżej 26-29 st. C. Nocą doświadczymy natomiast 15-18 st. C, dające wymarzoną ochłodę po całodziennym plażowaniu. Temperatura wody morskiej od czerwca do października przekracza 21 st. C, zachęcając do przeplatania kąpieli słonecznych morskimi. Przy 10-11 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę stwarza to idealne warunki wszystkim miłośnikom wypoczynku na pięknych plażach Majorki.