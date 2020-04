Majówka 2020. Czy można iść na ryby?

Obecnie możliwe jest swobodne przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Można iść na spacer do parku czy lasu, ale trzeba zasłaniać usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny (co najmniej 2 m od innej osoby, nie dotyczy osób, które mieszkają pod jednym dachem ).

Można wychodzić z domu nie tylko do pracy, na zakupy lub aby załatwiać ważne sprawy, ale także wybrać się do parku, na plażę czy do lasu. Ale czy można łowić ryby?