Majówka 2020. Czy będzie można sobie pozwolić na weekendowy wyjazd?

Złagodzenie obostrzeń

To oznacza, że można wychodzić z domu nie tylko do pracy, na zakupy lub aby załatwiać ważne sprawy, ale także wybrać się do parku, na plażę czy do lasu. Jednak w dalszy ciągu nie można się gromadzić, więc np. wycieczka z paczką przyjaciół będzie złamaniem zakazu.