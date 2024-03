Majówka 2024. Tam wypoczniemy najtaniej

Turyści z jednej strony mają do wyboru pełen przepychu i luksusu Dubaj, oferujący niezliczone wielkomiejskie atrakcje, a z drugiej górsko-pustynną Ras al-Chajmę. W obu emiratach nie brakuje wysokiej klasy hoteli, pięknych plaż i opcji błogiego wypoczynku nad Zatoką Perską. To, co może zachwycać, to również połączenie nowoczesności z arabską kulturą i tradycją.