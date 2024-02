Złe wieści dla turystów. Wejście na słynny plac będzie płatne?

Turyści nie będą zadowoleni

W ostatnich dniach zrobiło się szczególnie głośno o placu Hiszpańskim, kiedy to burmistrz Sewilli, Jose Luis Sanz, przekazał nowe informacje. Wyjaśnił, że nie dojdzie do prywatyzacji terenu, co wcześniej chciały mu zarzucić niektóre lokalne media, ale przyznał, że zamierza wprowadzić płatny wstęp dla turystów.