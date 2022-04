Majówka z dala od tłumów. Pięć pomysłów na wiosenny wypoczynek w Polsce

Ale to nie koniec rozrywek w całych Kaszubach. Do najciekawszych atrakcji przyrodniczych i historycznych należą m.in. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich, tajemnicze kamienne kręgi w Węsiorach, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (miejsce narodzenia Józefa Wybickiego, autora słów "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech"), Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku z domem do góry nogami i najdłuższą deską świata, a także Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Jest w czym wybierać.