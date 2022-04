Zachodniopomorskie. Zabytkowy pałac w Buku zostanie zmodernizowany

- Ośrodek w Buku to miejsce o ogromnym potencjale edukacyjnym i kulturalnym. (…) Chcemy, by ponownie stał się biblioteką, ośrodkiem szkoleniowym, centrum międzynarodowych dyskusji czy przestrzenią do organizacji zagranicznych spotkań - – powiedział cytowany w komunikacie marszałek województwa Olgierd Geblewicz.