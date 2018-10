Malediwy. Ile tak naprawdę wydasz na wakacje w raju

Egzotyczne kierunki turystyczne nieźle się cenią. Ale za wymarzone rajskie wakacje przy plaży można zapłacić mniej, niż się spodziewamy. Tydzień na Malediwach z przelotami za 4,5 tys. zł albo 2 tygodnie za ok. 6 tys. zł to nie oferty dla wybranych.

Malediwy – wakacje najbliżej raju

Najtańsze zorganizowane wycieczki do raju to te na tydzień już z przelotami, transferami oraz zakwaterowaniem w cenie. Pobyt spędzimy wówczas zazwyczaj nie przy prawie bezludnej (jak sobie wcześniej wymarzyliśmy) plaży, a raczej w typowym resorcie ze sporą liczbą innych oszczędnych przyjezdnych, którzy na wczasach bardziej liczą się z budżetem. To na ogół wyjazdy w opcji last minute z wylotem w przeciągu kilku dni. Za tydzień na Malediwach z przelotami i bufetem śniadaniowym zapłacimy co najmniej 4508 zł od osoby, czyli aż o 37 proc. mniej.