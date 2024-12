Mało znana atrakcja Krakowa. Coś dla wielbicieli latania

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport to nowoczesny ośrodek edukacyjny wyjaśniający zasady funkcjonowania lotniska i jego organizację. Oferta jest dostosowana do potrzeb osób w różnym wieku. Zajęcia specjalistyczne, szkolenia, warsztaty i pokazy mają na celu zarażenie odwiedzających pasją do lotnictwa .

Co ważne, obiekt otrzymał w 2019 r. certyfikat specjalny Polskiej Organizacji Turystycznej, która regularnie wyróżnia najlepsze produkty turystyczne w kraju. Z kolei w roku 2023 CEL otrzymało nagrodę "Słoneczniki" w kategorii LOGIKA. Słoneczniki to plebiscyt na najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci.

"Podczas 1,5 godz. zajęć pani prowadząca objaśniała, jak wygląda od zaplecza cała ścieżka pasażera na lotnisku - od nadania bagażu do zajęcia miejsca w kabinie. Dzieciaki mogły spakować bagaż, nadać go na stanowisku, dostały karty pokładowe, następnie poszły do punktu kontroli, gdzie prześwietlały wcześniej spakowany bagaż i dowiadywały się, co można, a czego nie można spakować, oglądały, jak wyglądają różne przedmioty (metal, drewno, woda itp.) na ekranie skanera, aby na końcu usiąść w fotelu w kabinie samolotu. Przed wyjściem miały okazję przez chwilę polatać samolotem na małym symulatorze. Udana wycieczka dla całej rodziny".