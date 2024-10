Mało znana egzotyka. "Robi niesamowite wrażenie"

Co zobaczyć w Panamie?

Panama to przede wszystkim bogactwo przyrody. Dzięki panującemu tam klimatowi równikowemu roślinność jest bujna, a najlepiej zobaczyć ją w czasie wyprawy do lasu deszczowego. W czasie wycieczki turyści przeprawiają się rzeką Chagres do Parku Narodowego Chagres. Miłośnicy pięknych widoków mogą wybrać się też na archipelag San Blas, który składa się z 300 dzikich wysepek. Jedno jest pewne: czasu będzie zawsze za mało.