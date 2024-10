Sztuczna inteligencja wkroczyła do gry. Tak Niemcy promują turystykę

Internauci podzieleni

Pod pierwszym wideo na profilu Emmy pojawiło się sporo komentarzy. Niektórzy z entuzjazmem podchodzą do nowego pomysłu, jednakże większość komentujących nie kryje niezadowolenia. "Zdecydowanie lepiej byłoby promować prawdziwych ludzi w branży turystycznej, a nie kogoś, kto nie istnieje i nie potrafi wyrazić opinii, Jest tylu twórców podróży, którzy kochają Niemcy", "To bardzo rozczarowujące, ludzie chcą zobaczyć prawdziwych ludzi odkrywających ten piękny kraj" - czytamy pod nagraniem. "Z całym szacunkiem. Co to ma być? Czy ktoś uważa, że to w porządku?" - zapytała wymownie inna osoba.