Tego nie wiecie o Słowacji. Jaki kraj, taka bryndza?

Będąc przy filmowych i baśniowych historiach, warto zobaczyć wiadukt Chmaros, który do złudzenia przypomina most kolejowy z filmów o Harrym Potterze. Konstrukcja znajduje się w pobliżu miejscowości Telgart. Kamienny most kolejowy składa się z 9 łuków i osiąga wysokość 18 metrów. Swoją nazwę wziął od potoku Chmaroška, który płynie bezpośrednio pod nim. Wiaduktu nie da się przeoczyć - widać go z głównej drogi. Turyści mogą dojść do niego z miejscowości Telgart po 1-kilometrowej oznakowanej ścieżce.