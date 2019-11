Malta. Najlepsze miejsce do nurkowania

Czytelnicy angielskiego magazynu nurkowego "Diver" uznali Maltę za pierwsze w Europie i drugie na świecie najlepsze miejsce do nurkowania.

Pierwsze miejsce w prestiżowym konkursie Best Dive Destination of the Year zajął Egipt, a trzecie – Indonezja. Malta od pięciu lat utrzymywała się w pierwszej trójce rankingu.