Najtańszy kierunek na listopad. Aż trudno uwierzyć w te ceny

Średnia roczna temperatura to przyjemne 23 st. C. Ponad 300 słonecznych dni w roku oraz krótkie i łagodne zimy czynią Maltę jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie na urlop można wybrać się praktycznie przez cały rok. - Z Polski na Maltę dolecimy w mniej niż 3 godziny, a na miejscu możemy liczyć na bardzo przyjemne, sięgające 21-22 st. C. temperatury. Jest więc już o 6-8 stopni chłodniej niż we wrześniu, ale aura umożliwia jeszcze plażowanie i kąpiel w morzu (średnia temperatura wody 20-23 st.C.) - mówi Agata Biernat z Wakacje.pl.