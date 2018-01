Malta. Niedrogi kierunek na ciepły urlop zimą

Malta kusi dużą ilością słońca przez cały rok, słynie z gościnności mieszkańców, zabytków sprzed tysięcy lat, cudownych wybrzeży i świetnych plaż. Sprawdź, jakie oferty przelotów z pobytem w hotelach wybraliśmy na wakacje w styczniu i w lutym i znajdź coś dla siebie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Malta doskonale reprezentuje klimat subtropikalny typu śródziemnomorskiego (Shutterstock.com)

Malta – Valletta Europejską Stolicą Kultury 2018

To właśnie na nizinnej, słonecznej Malcie, największym muzeum pod otwartym niebem, znajduje się Europejska Stolica Kultury 2018 - przepiękna Valletta, stolica Malty. Miejscowość od 1980 roku figuruje w całości na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na niewielkiej powierzchni zebrało się tutaj bowiem przeszło 300 zabytków, co jest prawdziwym ewenementem na światową skalę. Sporo się tutaj dzieje przez cały rok, a La Valletta to najbardziej wysunięta w kierunku południowym europejska stolica, która jest jednocześnie miejscowością z największym nasłonecznieniem na naszym kontynencie.

Na Malcie najtaniej wypoczniemy obecnie na północy, w kurorcie nadmorskim Mellieha Bay z widokiem na całą zatokę, bezpośrednio przy ładnej plaży, największej na wyspie. Wylot na miejsce już 29 stycznia z portu lotniczego w Poznaniu, a w atrakcyjnej cenie (oszczędzasz 540 zł) również transfery oraz 2 posiłki dziennie podczas tygodniowego zakwaterowania. Dodatkowe plusy tej oferty to zadbany ogród, smaczne posiłki, piękna i dobrze skomunikowana okolica, bliskość klifu widokowego. To coś dla osób lubiących ciszę, spokój i spacery wśród pięknych krajobrazów.

Malta – pogoda zimą

Malta pozostaje zimowym hitem wśród Europejczyków od lat. Leży niedaleko od Polski, przeloty są stosunkowo krótkie, a całkowity koszt wycieczki jest dosyć niski, zwłaszcza jeśli dodać do tego możliwość wypoczynku pod palmami, gdy w naszym kraju mróz. Od grudnia do marca na Malcie doświadczymy przyjemnych 17 st. C w ciągu dnia, z zazwyczaj identyczną temperaturą wody morskiej. Przy 10 st. C nocą przydadzą się cieplejsze ubrania. Duża ilość słońca zrekompensuje nam jego wczesny zachód i stosunkowo krótki dzień. Jeżeli preferujemy swobodny wypoczynek i zwiedzanie Malty, lećmy tam w chłodniejszych miesiącach. Pomiędzy czerwcem a wrześniem bowiem, kiedy słupek rtęci tygodniami przekracza 31 st. C, ochłoda przychodzi jedynie wieczorami. Zimą również fantastycznie położone i często niedostępne od strony lądu plaże Wysp Maltańskich, które uchodzą za jedne z najlepszych na świecie pod względem warunków do nurkowania, są zdecydowanie mniej zatłoczone przez turystów z wielu kontynentów.

Pod koniec lutego możemy wybrać się z portu lotniczego we Wrocławiu na północ Malty. Hotel Santana usytuowany jest niedaleko Narodowego Akwarium Malty, nieopodal promenady z widokiem na zatokę Qawra i miejscowości St. Paul's Bay. O 300 m stąd dworzec autobusowy i czysta plaża publiczna z płatnym serwisem plażowym, a o 13 km oddalona jest Valletta. W okolicy hotelu mnóstwo knajpek, klubów i nocnych rozrywek. Świetna baza wypadowa do zwiedzania Malty z urozmaiconą kuchnią i basenem na dachu.

Wyspy Maltańskie – wycieczki z nurkowaniem

Podczas wakacji na Malcie warto odbyć wycieczki na pozostałe spośród Wysp Maltańskich. Płynąc w kierunku północno-zachodnim od głównej wyspy, napotkamy Gozo. Ta mniejsza wysepka to przede wszystkim zatoka Ramla Bay z czerwonawym piaskiem i platformą widokową, zatoka Inland Sea, Dolina Ghasri, szereg wież obserwacyjnych, stanowisko archeologiczne, port Marsalforn oraz piękne świątynie. Słynne Lazurowe Okno na Gozo było celem wypraw nurkowych do czasu jego zawalenia się z przyczyn naturalnych w marcu 2017 roku, po czym głośno rozpaczali nie tylko rodowici maltańczycy. Z kolei niewielka wyspa Comino to plażowy raj, wciąż zamieszkany. Najbardziej znaną atrakcją turystyczną tej Wyspy Maltańskiej jest krystaliczna cieśnina Błękitna Laguna, ciągnąca się w kierunku Gozo. W sezonie letnim zatłoczenie jest tutaj ogromne, a głośne imprezy na wodzie są na porządku dziennym. Koniecznie trzeba jeszcze zajrzeć do Kryształowej Laguny, już bez plaży, wybrać się na wycieczkę trekkingową i ponurkować z maską, podziwiając piękno Malty, ukryte pod powierzchnią czyściutkiej wody. Podwodna turystyka na Comino kwitnie również dzięki licznym zatopionym wrakom.