Marek Kamieński zawiesza współpracę z TVP. Odcina się od polityki

"Medialna twarz polskiej turystyki" zawiesza współpracę z TVP i nie zamierza już komentować informacji podróżniczych na antenie żadnego z programów stacji. Wynika to z ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Polsce.

"W ostatnich 15 latach wypowiadałem się i komentowałem wydarzenia turystyczne w różnych stacjach TV, państwowych i komercyjnych. Zawsze starałem się być apolityczny, byłem zawsze przygotowany do tematyki turystycznej. Zdobyty tytuł twarzy medialnej polskiej turystyki oznaczał, że robiłem to dobrze. Mam świadomość, a nawet pewność, że moja osoba w tej całej sprawie politycznej nic nie znaczy i że na moje miejsce znajdą się następni, ale przynajmniej ja będę miał czyste sumienie" - dodał Kamieński.

Ekspert wypowiedział się także na temat swoich poglądów politycznych. "Nie należę do żadnej partii politycznej, a moje poglądy są powszechnie znane. Mam wielu przyjaciół wśród dziennikarz,y z którymi wspaniale mi się współpracowało, którzy zawsze chętnie zapraszali mnie do programów i teraz proszę ich o wyrozumiałość . Na koniec, mam nadzieję, że sytuacja wróci do normalności i będę znów przydatny na antenie TVP" - napisał.