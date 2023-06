Martwe mewy na polskim wraku. Władze ostrzegają turystów

Betonowiec został zbudowany przed zakończeniem II wojny światowej. Jest on dobrze widoczny z dzikiej plaży w miejscowości Inoujście i można do niego dopłynąć. Zwykle robią to kajakarze i żeglarze. Należy jednak pamiętać, że eksploracja wraku może być niebezpieczna, ponieważ stan betonowca pogarsza się z czasem.