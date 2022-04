Martyna Wojciechowska pokazała niesamowity szlak w Europie. Tylko dla odważnych

Martyna Wojciechowska w swoich social mediach często dzieli się inspirującymi miejscami z całego świata. Tym razem pokazała niezwykłą via ferratę we włoskim Trentino, znajdującą się na terenie Dolomiti di Brenta, pasma górskiego w Alpach Wschodnich.

"Zamiast poniedziałkowej porannej kawy takie widoki! Ferrata Signora delle Acque we Włoszech i jeden z jej ciekawszych fragmentów. Ktoś chętny na takie spacery?" - napisała dziennikarka na swoim Instagramie.

Martyna Wojciechowska pokazała niezwykłą via ferratę we Włoszech

Wyjątkowa trasa w pobliżu wodospadu Rio Ruzza to najnowsza ze wszystkich via ferrat. Jest dość krótka, ale gwarantuje niezwykłe przeżycia. Została ponownie otwarta w sierpniu 2019 r. i jest odpowiednia dla doświadczonych wspinaczy.

Via Ferrata Signora delle Acque - tylko dla doświadczonych

To klasyczna współczesna ferrata, która wyróżnia się spektakularnymi przejściami. Prowadzi w górę wąwozu wodospadu Rio Ruzza po prawej stronie doliny Ballino.

Via ferrata nadaje się tylko dla doświadczonych wspinaczy

Ma dużo bardzo stromych odcinków, które łączą wiszące mosty. Najbardziej spektakularny z nich pokazała właśnie Wojciechowska. Zamiast standardowych belek w pomoście znajdują się elementy w kształcie stopy, przytwierdzone do lin.

Wyjątkowa via ferrata to świetne miejsce, żeby ochłodzić się w upalny dzień - wodospad sprawia, że jest tu bardzo przyjemnie.

Co to jest via ferrata?