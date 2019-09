Martyna Wojciechowska w Jerozolimie. Pokazała żydowskie rozwody

Martyna Wojciechowska w swoim programie "Kobieta na krańcu świata" zabrała swoich widzów do Jerozolimy. Spotkała się tam z ultraortodoksyjnymi Żydówkami po rozwodzie oraz z mężczyzną, który nie był w stanie wymienić imion wszystkich swoich dzieci.

Martyna Wojciechowska w Jerozolimie

Kobiety w społeczności ultraortodoksyjnych Żydów

Żydowski rozwód

Bohaterka Wojciechowskiej jest rozwódką. Jej mąż zostawił ją samą z trójką dzieci. Jak podkreśla, rozwódka w ortodoksyjnej społeczności nie ma lekko. Koledzy z pracy nalegali, aby ją zwolniono, ponieważ przestała być ich zdaniem dobrym przykładem. Kiedy na ulicy spotkała swoją dawną przyjaciółkę, ta udała, że jej nie widzi. 37-latka tłumaczy, że jeśli mężczyzna chce odejść od żony, to może zrobić to w każdym momencie. Wystarczy, że wyrazi swoją wolę i zgłosi to rabinowi. Zdanie kobiety się nie liczy. Na dodatek społeczność żydowska w każdym momencie może odebrać jej dzieci. Dlatego bohaterka Wojciechowskiej założyła fundację, która ma wspierać ultraortodoksyjne kobiety. W tej chwili skupia ponad 3,5 tys. pań.

Kobieta na krańcu świata

W programie "Kobieta na krańcu świata" poznajemy również mężczyznę. To ojciec 18 dzieci, który marzy o tym, aby urodziły mu się jeszcze cztery. Jak twierdzi, 22 to liczba, która odpowiada ilości liter w alfabecie hebrajskim. Właście tyle chciałby mieć dzieci. Wojciechowska zapytała go o to, czy potrafi wymienić imiona i wiek swoich wszystkich pociech. Mężczyzna nie był w stanie prawidłowo wykonać zadania. Wielodzietność to zresztą element nieodłączny ultraortodoksyjnej społeczności Żydów. Niektóre kobiety wciąż myślą, że muszą rodzić dzieci, nawet wtedy, gdy nie mają na to ochoty. Antykoncepcja używana jest przez nieliczne pary i tylko wtedy, gdy uzyskają one zgodę rabina. To on interpretuje biblię i mówi, jak należy żyć.