Marzą o zorganizowaniu mundialu. W promocję turystyki zainwestują ponad 550 milionów euro

- Maroko jest kierunkiem niezwykłym, bo bardzo różnorodnym - to wspaniałe miejsce, by poznać bliżej kulturę arabską rodem z baśni 1001 nocy, ale też jej bardziej nowoczesne oblicze zamknięte w dużych miastach, zobaczyć bezmiar pustyni, zakochać się w potędze oceanu, a nawet spróbować go pokonać surfując na falach - podkreśla w rozmowie z WP Marzena German ekspertka z portalu Wakacje.pl.