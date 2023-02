Niezwykłe miejsce w Maroku. To tu powstają orientalne wyroby, które zachwycają świat

Maroko to kraj kontrastów położony w północno-zachodniej części Afryki. Turyści chętnie odwiedzają tam Marakaesz, Agadir czy Casablancę. Na liście "must see" znajduje się też Fez. To wyjątkowe miasto w północnej części Maroka, w którym nie sposób nie poczuć klimatu i egzotyczności tego kraju.