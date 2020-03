Mecz na tafli Morskiego Oka. TPN: Nie było na niego zgody

W sobotę, 22 lutego na tafli Morskiego Oka rozegrano mecz hokeja. Było o nim głośno w całej Polsce. Okazuje się, że organizatorzy nie konsultowali wcześniej tego pomysłu z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

"Do TPN nie wpłynął żaden formalny wniosek na organizację meczu" – powiedziała Paulina Kołodziejska z TPN w rozmowie z PAP. Dodała, że "co do karania - będziemy się kontaktować z organizatorami. Z pewnością nie przewidujemy zgody na organizację powtórki tego wydarzenia, co zapowiadali organizatorzy za pośrednictwem mediów społecznościowych".