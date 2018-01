Mężczyzna ryzykował życie podczas sztormu. Spokojnie spacerował wśród rozszalałych fal

Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby poczuć zastrzyk adrenaliny? My całkiem sporo. Nikt chyba jednak nie przebije mężczyzny, który w trakcie orkanu Eleanor postanowił "łapać" fale. Stojąc na skałach pośrodku rozszalałego żywiołu. Jego niezwykłą odwagę (a może głupotę) sfotografował James Pearce, który przypadkiem był w okolicy.

Sytuacja miała miejsce obok słynnej latarni morskiej Godrevy w St Ives Bay w Kornwalii. W niedzielny poranek James Pearce udał się na swój zwyczajowy spacer. To, co zobaczył, zupełnie go zaskoczyło. W tym czasie nad zatoką szalał sztorm, a fale były naprawdę niebezpieczne. Mimo to na skałach, pośrodku żywiołu, spacerował mężczyzna.