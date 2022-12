Miał być hitem w nowej siatce lotów. Zniknął po miesiącu

- To będzie bardzo gorąca lotnicza zima dla naszych pasażerów. Cieszymy się, że biura podróży zaproponowały im możliwość lotów z Gdańska do dalekich i bliższych egzotycznych krajów - mówił cytowany przez Dziennik Bałtycki Tomasz Kloskowski - prezes Portu Lotniczego Gdańsk, przed otwarciem nowej trasy, które miało miejsce niespełna miesiąc temu. Teraz należy powiedzieć, że to miała być gorąca lotnicza zima. Czas przeszły nie jest użyty przypadkowo, bowiem więcej samolotów z Gdańska na Dominikanę już nie wyleci.