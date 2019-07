Miasto króla Dawida. Biblijna legenda okazała się prawdziwa?

Międzynarodowy zespół archeologów przekazał informację, że odnalazł biblijne miasto Ziklag. Zgodnie z wersami świętej księgi to właśnie do tego miasta uciekał przed Saulem król Dawid. To odkrycie może rzucić nowe światło na historyczny obraz izraelskiego władcy.

Poszukiwania miasta trwały od dziesięcioleci (Facebook.com/ Tour Israel with Rebecca)

Archeolodzy poszukiwali biblijne miasto przed dekady. Przełomowego odkrycia udało się dokonać zespołowi badawczemu z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i Izraelskiego Urzędu Starożytności. Wydarzenie opisuje "The Times of Israel".

Ziglagu poszukiwano w różnych miejscach. Zazwyczaj jednak lokalizacja okazywała się nietrafiona ze względu na brak widocznych śladów filistyńskich wpływów kulturowych oraz ze względu na brak dowodów na obecność miast zrujnowanych przez Amalekitów.

Prace archeologiczne prowadzone były na stanowisku Khirbet a-Ra’i, na obszarze tysiąca metrów kwadratowych. Odkryto tam pozostałości osady filistyńskiej z XII-XI w. p.n.e., po której, zgodnie z relacją biblijną, powstała osada wiejska z początku X w. p.n.e. Wyroby ceramiczne oraz kamienne i metalowe narzędzia datowano metodą węgla C14. Ustalono, że pochodzą właśnie z tego okresu.

Zgodnie z komunikatem prasowym, oprócz przejścia kulturowego między budynkami filistyńskimi a domniemanym późniejszym obozem Izraelitów, osada z czasów Dawida pokazuje pozostałości intensywnego pożaru, który ją zniszczył.

Dowodem są także zdobienia odnalezionych naczyń. Prof. Yosef Garfinkel z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego twierdzi, że ich styl jest charakterystyczny dla epoki, w której żył król Dawid. Podobne artefakty odnaleziono także w innych filistyńskich miastach.