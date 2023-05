Miasto musztardy i wina. Czym może zaskoczyć Dijon?

Musztarda z Dijon

Musztarda z Dijon to specjał, którego nie sposób zapomnieć. Ten ostry sos, który podawany jest we Francji niemal do każdej potrawy, przez długi czas wytwarzany był właśnie w stolicy Burgundii. Tradycyjna musztarda została pierwszy raz wyprodukowana przez Rzymian, którzy wytwarzali ją ze zmielonej gorczycy, połączonej z niesfermentowanym sokiem winogronowym, octem i miodem. Pierwsza wzmianka o musztardzie z Dijon pochodzi z 1336 roku.