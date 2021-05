"Miasto przyjemne i nowoczesne". Poznań w 20-leciu międzywojennym

Jadąc (…) przez ulice Berlina, uczułem się nagle – o ironio, o zgrozo! – jak w domu. (…) te domy, sklepy, szyldy… Po prostu miałem wrażenie, że jestem w Poznaniu! Zdawało mi się, że lada chwila wysunie się zza węgła tramwaj z napisem 'Śródka' lub 'Jeżyce' (…). Hm…! Nie ma się co łudzić. Oczywiście to nie Berlin jest tak podobny do Poznania, ale Poznań do Berlina. O zgrozo! Ten skandal musi ustać.