Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. W lipcu jest dobrze widoczna nad Polską

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) krąży wokół Ziemi po orbicie przebiegającej ok. 400 km nad nami. Potrzebuje tylko 90 minut, aby dokonać pełnego obiegu wokół naszej planety. "Co jakiś czas jej orbita układa się w taki sposób, że wieczorami lub rano widać stację jako bardzo jasny punkt, przemieszczający się na nocnym niebie" – wyjaśnia "Polska Agencja Prasowa".

ISS ma podczas swoich przelotów jasność większą niż najjaśniejsze gwiazdy widoczne z naszej planety. I mimo że będzie to pomocne podczas nocnych poszukiwań stacji, warto skorzystać z nowoczesnych narzędzi, które pomogą nam wypatrzyć nam ten cud techniki na niebie.

Osoby, które nie są zainteresowane instalowaniem aplikacji lub nie mają takiej możliwości, mogą skorzystać ze strony internetowej Heavens Above , która od wielu lat dostarcza informacji o stacji ISS i innych satelitach.

Strona jest intuicyjna i oferuje ciekawe opcja. Ważne, aby w pierwszej kolejności wybrać swoją miejscowość albo wpisać współrzędne geograficzne. Do wyboru są m.in. prognozy przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dla każdego przelotu można też zobaczyć trasę na tle gwiazd. Co ciekawe, NASA pokazuje widok Ziemi z kamery umieszczonej na stacji ISS i często jest to transmisja na żywo.