Miejsca do surfowania w Polsce. Gdzie zacząć przygodę z deską i ile to kosztuje?

– Bałtyk jest bardzo dobrym miejscem do nauki surfingu. Jest u nas wiele spotów z płytką wodą, gdzie fale nie mają zbyt dużej siły, ale mimo to umożliwiają długie przejazdy. Według mnie Bałtyk nie jest miejscem, gdzie możemy mówić o regularnych warunkach do uprawiania surfingu, ale jak już przyjdzie fala, to jest równie piękna jak na innych spotach na świecie – mówił w rozmowie z Trójmiasto.pl Robert Ziegert, instruktor ze szkoły Board for Kids.