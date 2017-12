Mieszkańcy Budapesztu mają dość turystów imprezujących do rana na ulicach miasta

Węgierska stolica od kilku lat przyciąga turystów spragnionych nie tylko zwiedzania, ale również imprezowania. Mieszkańcy 7. dzielnicy, słynącej z najbardziej rozrywkowej atmosfery, mówią: dosyć.

Piwo za 1,5 – 2 euro. Nocleg znaleziony za pośrednictwem serwisu Airbnb za 30 euro. "Dostajemy tu tak dużo za tak mało" – cieszą się Duńczycy, którzy do Budapesztu przyjechali na imprezowy weekend. A wtórują im Brytyjczycy i inni przybysze z droższych regionów Europy, którzy w stolicy Węgier odnaleźli mekkę niedrogiego balowania. Chętnie ją odwiedzają, bo – za sprawą rozbudowanej siatki tanich połączeń z całym kontynentem – na miejsce można dolecieć szybko i naprawdę za niewiele.

Jednak nie wszystkim jest do śmiechu. Jak informuje AFP, budapesztanie mają dosyć imprez do białego rana i dołączają do Magaluf na Majorce oraz innych ośrodków, których mieszkańcom zachowanie turystów wychodzi bokami. "Ściany mojego mieszkania drżą od muzyki, nie można spać" - skarży się Dora Garai z rozsławionej 7. dzielnicy, Erzsébetváros. "Rano muszę sprzątać wymiociny z mojego samochodu" – dodaje.