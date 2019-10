Miliony bezdomnych dzieci. Wstydliwy sekret Związku Radzieckiego

Władze kazały wyłapywać je jak psy. Feliks Dzierżyński twierdził, że czuje się w ich towarzystwie lepiej, niż w szeregach czekistów. A zindoktrynowany pedagog pomógł uczynić z nich armię… przyszłych oficerów NKWD. Bezprizorni: niewygodny, zakłamany sekret Związku Radzieckiego.

Najbardziej wstrząsnęły nim opisane powyżej kreatury, czyli dzieci ulicy. Mówiono na nie: bezpriozorni. Były to sieroty, mali włóczędzy, bezdomni. Zdziczałe istoty pozbawione jakiejkolwiek opieki. W większości liczyły sobie od trzech do siedmiu lat, a socjalistyczna kraina szczęśliwości stała się dla nich piekłem na ziemi. Według szacunków ich liczba przekraczała sześć milionów. A prawdopodobnie była znacznie wyższa.

Czerwony kat pomoże dzieciom?

Wybór był co najmniej absurdalny. Do kryzysu uderzającego w najmłodszych doprowadziło wiele przyczyn. Działania wojenne, chaotyczne reformy gospodarcze, niedobory żywności… Przede wszystkim jednak: bezwzględny czerwony terror, na skutek którego niezliczone rzesze mieszkańców dawnego imperium postradały życie. Jednym z najważniejszych inicjatorów morderczej fali był tymczasem nie kto inny, a "Krwawy Feliks", jak nazywano ze strachem Dzierżyńskiego.

Ilu było bezprizornych?

Gangi zdziczałych wyrostków

Krwawy Feliks: "To moi najlepsi przyjaciele"

Pierwszą taką bezprizorną "komunę" zorganizowano pod Moskwą, w miejscowości Bolszewo. Do Bolszewa kilkukrotnie przyjeżdżał nawet sam Feliks Dzierżyński. Miał on w zwyczaju mawiać, że "te smoluchy to moi najlepsi przyjaciele. Ja u nich odpoczywam".

Szkoła dla enkawudzistów?

Co do Makarenki, który stał za nową metodą walki z bezdomnością, to wyrósł on na gwiazdę najpierw radzieckiej, a później także światowej pedagogiki. Wspomina o nim między innymi polski słownik pedagogiczny Wincentego Okonia, czy hiszpańsko- i niemieckojęzyczna literatura pedagogiczna. Przede wszystkim jednak edukator bardzo się przysłużył bolszewickiemu rajowi.