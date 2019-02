Miłość w czasach all Inclusive. Wakacyjny pomysł na walentynki

Nie da się ukryć, że kalendarz i warunki atmosferyczne w Polsce nie pomagają zakochanym w świętowaniu. Oto dlaczego coraz częściej spędzamy walentynki na zagranicznych wakacjach.

Przypadający na 14 lutego dzień św. Walentego to święto co roku budzące wielkie emocje. I choć coraz częściej wzbudza utyskiwania, a nawet hejt (zwłaszcza wśród singli), to nie ma wątpliwości, że dla par darzących się wzajemnym uczuciem walentynki to przyjemny czas, szczególnie jeśli nasz pomysł na spędzenie Dnia Zakochanych wyjdzie poza tradycyjną sztampę. Spontaniczny wyjazd wakacyjny? Coraz więcej par decyduje się właśnie na taki krok.