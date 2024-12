Mistrzowskie Termy Maltańskie

Aquapark w 2020 roku przeszedł modernizację i zyskał wówczas bardziej zielony, przyjazny charakter. Niezmiennie, od samego początku, tym co przyciąga tu rodziny z dziećmi jest brodzik dla pełen zabawek, wodny plac zabaw i basen z falą, w którym można się poczuć jak nad morzem, choć – nie ukrywajmy – woda w naszym basenie jest cieplejsza niż w Bałtyku, a do Term jest bliżej niż nad Morze Śródziemne. Ciepły aquapark to też doskonałe miejsce, w którym można spędzić ferie zimowe – wówczas dzieje się tu więcej: pojawiają się dekoracje, konferansjerzy, gry, zabawy i konkursy z nagrodami.

Czy do strefy saun przychodzi się po to, by po prostu, posiedzieć w saunie? Już nie. Przynajmniej nie do Świata Saun. Klienci przychodzą tu przede wszystkim na seanse parowe wykonywane przez saunamistrzów, szczególni tych którzy odnieśli sukces w saunamistrzowskich turniejach. W 2024 sukces jest poczwórny: Jacek Ciesielski zdobył indywidualne mistrzostwo Polski Sauna Cup w kategorii Aufguss Theater oraz, wraz z Alyoną Rumiansctevą drużynowe mistrzowo Polski w tej samej kategorii. Aufguss Theater to najbardziej widowiskowy rodzaj seansów parowych podczas których saunamistrzowie zmieniają się w aktorów, a sauna w teatralną scenę. Jacek Ciesielski, wraz z Alyoną, z wykształcenia tancerką, serca widzów i noty sędziów podbili seansem nawiązującym do filmu Mr & Ms Smith z Angeliną Jolie i Bradem Pittem. Sauna okazała się wdzięcznym miejscem by pokazać historię walczących ze sobą agentów.