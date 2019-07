Mobilna Gdynia. Wypożycz bezpłatnie rower elektryczny

Elektryczne rowery typu cargo mają zastąpić w Gdyni samochody dostawcze w małych przedsiębiorstwach i lokalach gastronomicznych. Ten typ transportu jest nie tylko ekologiczny, ale także pomaga ominąć korki. Niebawem pojazdy będą dostępne również dla mieszkańców, a korzystanie z nich będzie darmowe.

Aktualnie w Gdyni dostępnych jest 10 rowerów, z których - póki co - mogą korzystać tylko przedsiębiorcy. Pojazdy można wypożyczyć za darmo nawet do 28 dni. W przedniej części wyposażone są w skrzynię, która pomieści produkty o łącznej wadze do 100 kg.