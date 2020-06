Mongolia – co warto wiedzieć o kraju stepów i bezdroży. Co zobaczyć w Mongolii?

Mongolia nie jest zbyt często wybierana jako kierunek podróży i wciąż dość mało osób decyduje się na podróż w tamte strony. Główną przyczyną są drogie loty i brak innego, szybkiego transportu. Alternatywą dla drogi samolotowej jest kolej Transsyberyjska, jednak podróż zajmuje dużo czasu i żeby odbyć podróż koleją, potrzebna jest wiza tranzytowa do Rosji. Mimo tego kraj ten warto odwiedzić między innymi ze względu na niezwykle gościnnych mieszkańców, którzy są znani ze swojej życzliwości. Poza tym, w Mongolii jest wyjątkowo bezpiecznie (w porównaniu z wieloma krajami azjatyckimi, do których przyjeżdża dużo turystów), nie brakuje również zacisznych miejsc pełnych zieleni, a także szerokich stepów, po których można się włóczyć przez długie tygodnie.

Wybierając się na wakacje do Mongolii,należy odpowiednio przygotować się do wyjazdu. Co trzeba wiedzieć przed podróżą do Mongolii?