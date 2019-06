Most na Łysej Polanie zostanie zamknięty. Słowacy: "jest w fatalnym stanie"

Most graniczny na Łysej Polanie może wkrótce zostać zamknięty dla ruchu kołowego. Na razie ograniczony będzie na nim ruch samochodów dostawczych i autobusów. Tak zadecydowały władze Słowacji, do której należy przeprawa.

O tym, że most na Białce, stanowiącej w tym miejscu granicę między Polską a Słowacją, jest w fatalnym stanie, wiadomo było od dawna. Most funkcjonuje od lat 50. XX wieku i został zbudowany przez Słowaków, dlatego dziś to oni podejmują tą dla wielu osób niekorzystną decyzję.